Пятница, 1 Февраля 2019 года
08:57:27 МСК

Самая «взрослая» жительница России умерла в Чечне

Общество

Долгожительнице было 130 лет

Грозный, 1 февраля 2019, 08:55 — REGNUM  В Чечне скончалась самая старшая жительница России Кока Истамбулова. Ей недавно исполнилось 130 лет. Эти данные подтверждают в Пенсионном фонде, дата рождения долгожительницы указана и в ее паспорте.

То, что официально самой «взрослой жительницей России и мира вообще была признана 128-летняя жительница Кабардино-Балкарии Нану Шаова, скончавшаяся в январе 2019 года, объясняется тем, что этот факт был зарегистрирован в Книге рекордов России. Родные же чеченской долгожительницы не обращались за тем, чтоб зафиксировать рекорд долголетия.

Кока Истамбулова родилась в 1889 году и проживала в селе Братское Надтеречного района Чечни. Ее внук рассказал РИА «Новости», что бабушка до последнего дня пребывала в добром состоянии духа и при хорошей памяти.

Читайте также: В Кабардино-Балкарии умерла самая «взрослая» женщина в мире Нану Шаова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Демографическая статистика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить