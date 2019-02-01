Самая «взрослая» жительница России умерла в Чечне

Грозный, , 08:55 — REGNUM В Чечне скончалась самая старшая жительница России Кока Истамбулова. Ей недавно исполнилось 130 лет. Эти данные подтверждают в Пенсионном фонде, дата рождения долгожительницы указана и в ее паспорте.

То, что официально самой «взрослой жительницей России и мира вообще была признана 128-летняя жительница Кабардино-Балкарии Нану Шаова, скончавшаяся в январе 2019 года, объясняется тем, что этот факт был зарегистрирован в Книге рекордов России. Родные же чеченской долгожительницы не обращались за тем, чтоб зафиксировать рекорд долголетия.

Кока Истамбулова родилась в 1889 году и проживала в селе Братское Надтеречного района Чечни. Ее внук рассказал РИА «Новости», что бабушка до последнего дня пребывала в добром состоянии духа и при хорошей памяти.

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