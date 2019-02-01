Пятница, 1 Февраля 2019 года
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Российская группа совершила уникальный автопробег через Антарктиду

Общество

По итогам поездки снят документальный фильм

Москва, 1 февраля 2019, 08:55 — REGNUM  Свыше 5,5 тысячи километров по Антарктиде, в условиях мороза и абсолютного бездорожья, преодолела российская экспедиция в течение 39 дней. Итоги уникального автопробега его участники и организаторы подвели на конференции в Москве, сообщила пресс-служба компании «Лукойл»

Автопробег совершался на двух вездеходах отечественной разработки «Емеля». При этом у участников автопробега не было возможности пополнить запасы топлива и продовольствия. Основными точками на пути группы стали российские антарктические станции, Южный полюс и Полюс недоступности, а также так называемый Полюс холода планеты — станция «Восток».

В автопробеге участвовала группа из семи человек под руководством продюсера, автора документальных фильмов, известного тележурналиста Валдиса Пельша. Ежедневно публиковались фоторепортажи и дневники экспедиции, а трижды в неделю в эфире Первого канала выкладывались видеоотчёты о пройденном пути. По итогам поездки снят документальный фильм, посвященный истории освоения ледяного материка: «Антарктида. 200 лет открытий».

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Ралли, автогонки, автопробеги
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