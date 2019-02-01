В Москве 1 февраля усилится влияние сибирского антициклона

Москва, , 08:50 — REGNUM В Москве сегодня, 1 февраля, усилится влияние сибирского антициклона, которое ограничится небольшим понижением температуры, что спровоцирует гололедицу, сообщают Метеовести.

По данным синоптиков, днем в столице облачно, местами возможен небольшой снег. Температура воздуха составит −1…−3 градуса, в Подмосковье — до — 5 градусов. Ветер юго-восточный 3−8 м/с, атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу, в выходные дни, 2 и 3 февраля, в столице пройдут небольшие осадки, днем воздух прогреется до +3 градусов. В начале новой недели в Московском регионе ожидается повышение температуры.

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