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В Москве 1 февраля усилится влияние сибирского антициклона

Общество

Днем температура воздуха в столице составит –1…–3 градуса

Москва, 1 февраля 2019, 08:50 — REGNUM  В Москве сегодня, 1 февраля, усилится влияние сибирского антициклона, которое ограничится небольшим понижением температуры, что спровоцирует гололедицу, сообщают Метеовести.

По данным синоптиков, днем в столице облачно, местами возможен небольшой снег. Температура воздуха составит −1…−3 градуса, в Подмосковье — до — 5 градусов. Ветер юго-восточный 3−8 м/с, атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу, в выходные дни, 2 и 3 февраля, в столице пройдут небольшие осадки, днем воздух прогреется до +3 градусов. В начале новой недели в Московском регионе ожидается повышение температуры.

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