В оползне на реке Бурея удалось пробить протоку — Минобороны РФ

Москва, , 08:48 — REGNUM В рамках операции по ликвидации последствий оползня на реке Бурея в Хабаровском крае военные Восточного военного округа (ВВО) произвели еще один подрыв, в результате чего образовалась сквозная протока. Об этом сообщили 1 февраля в пресс-службе Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что саперы подорвали более 10 тонн взрывчатки, этого хватило для того, чтобы соединить протокой два «бассейна», образованных ранее.

«Разрушена перемычка между проделанным каналом и верхними слоями воды, в образовавшуюся протоку пошла вода», — сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение верхней части сопки в русло Буреи произошло в начале декабря 2018 года. Поскольку в весенний период это могло вызвать наводнение с угрозой ближайшим селам, было принято решение расчистить русло реки.

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