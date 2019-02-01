Пятница, 1 Февраля 2019 года
08:54:27 МСК

В оползне на реке Бурея удалось пробить протоку — Минобороны РФ

Общество

Саперы подорвали более 10 тонн взрывчатки, этого хватило для того, чтобы соединить протокой два «бассейна», образованных ранее

Москва, 1 февраля 2019, 08:48 — REGNUM  В рамках операции по ликвидации последствий оползня на реке Бурея в Хабаровском крае военные Восточного военного округа (ВВО) произвели еще один подрыв, в результате чего образовалась сквозная протока. Об этом сообщили 1 февраля в пресс-службе Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что саперы подорвали более 10 тонн взрывчатки, этого хватило для того, чтобы соединить протокой два «бассейна», образованных ранее.

«Разрушена перемычка между проделанным каналом и верхними слоями воды, в образовавшуюся протоку пошла вода», — сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение верхней части сопки в русло Буреи произошло в начале декабря 2018 года. Поскольку в весенний период это могло вызвать наводнение с угрозой ближайшим селам, было принято решение расчистить русло реки.

Читайте также: Взрывные работы на реке Бурея планируется завершить к 20 февраля

Читайте ранее в этом сюжете: Спутник обнаружил аномалию в районе обрушения сопки под Хабаровском

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Оползни, лавины, сели
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить