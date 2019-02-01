Оренбургский экс-полицейский осуждён за вымогательство крупной взятки

Оренбург, , 08:44 — REGNUM В Оренбургской области суд первой инстанции вынес приговор экс-полицейскому. Он признан виновным в вымогательстве крупной взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным суда, летом 2018 года экс-полицейский требовал от гражданина Казахстана 12 тысяч долларов за возврат задержанного транспортного средства с немаркированной табачной продукцией. В ответ на неоднократные финансовые требования иностранец всё же передал деньги экс-сотруднику полиции, который на тот момент являлся оперуполномоченным группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Первомайскому району. Задержание коррупционера проводили сотрудники УФСБ по региону.

Суд приговорил бывшего полицейского к четырём годам лишения свободы. Отбывать наказании мужчина будет в колонии строгого режима. Кроме того, фигуранту уголовного дела предстоит выплатить штраф в размере около полутора млн рублей. Ещё судебная инстанция вынесла решение о запрете занимать должности госслужбы сроком на три года. Приговор суда в законную силу не вступил.

Добавим, в Оренбуржье отмечен рост числа зарегистрированных преступлений коррупционной направленности. В 2017 году выявлено 480 коррупционных преступлений (в 2016 году — 391), в первом полугодии 2018 года — 317 (первое полугодие 2017 года — 268). По количеству выявленных преступлений коррупционной направленности за первое полугодие 2018 года Оренбуржье занимало в Приволжском федеральном округе шестое место. Выше показатели в Башкирии, Татарии, Самарской, Саратовской областях, Пермском крае.