В Москве появилась площадь Академика Кутафина

Москва, , 08:32 — REGNUM В Хорошёвском районе Москвы на пересечении улиц Викторенко и Острякова появилась площадь Академика Кутафина, сообщается на портале мэра столицы.

Площадь названа в честь Олега Кутафина — одного из разработчиков действующей Конституции Российской Федерации.

Место для площади Академика Кутафина выбрано не случайно. Ученый жил недалеко от этой площади.

Также рядом находится Московский государственный юридический университет (МГЮА). Олег Кутафин был ректором вуза с 1987 года. Вуз носит его имя.

Читайте также: В Москве появится 15 новых улиц

Как сообщало ИА REGNUM, на карте Москвы появятся восемь новых улиц, названия которых так или иначе будут связаны с водой и корабельным делом.

Подробнее: Восемь улиц Москвы получат «водные» названия