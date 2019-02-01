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Челябинская прокуратура ждёт от граждан сообщений о школьных поборах

Общество

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Челябинск, 1 февраля 2019, 08:28 — REGNUM  В Челябинской области прокуратура ожидает от граждан сообщений о поборах в образовательных учреждениях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Для того, чтобы сообщить о фактах принудительного сбора денег, родители обучающихся могут позвонить по номерам телефонов 239−21−07 и 239−21−75. Также челябинцы могут прийти лично в прокуратуру с 9 до 18 часов по местному времени. Есть у них возможность отправить сообщение и через сайт облпрокуратуры.

Отметим, ранее родители учащихся нескольких образовательных учреждений жаловались на поборы. Сообщения от них поступали в том числе и журналистам.

В ряде случаев прокуратура проводила проверки. По их итогам были выявлены нарушения, а виновные привлечены к ответственности. Но несмотря на это проблема продолжает оставаться актуальной.

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