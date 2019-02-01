В Китае приговорили к смертной казни таксиста-убийцу и насильника

Ханчжоу, Китай, , 08:24 — REGNUM Суд провинции Чжэцзян на востоке Китая приговорил водителя сервиса заказа такси Didi к смертной казни за убийство и изнасилование пассажирки в августе 2018 года, сообщает 1 февраля агентство Синьхуа.

Двадцатисемилетний водитель такси по имени Чжун Юань был также лишен всех политических прав до конца жизни за умышленное убийство, грабеж и изнасилование, сообщили в Промежуточном суде города Вэньчжоу провинции Чжэцзян.

Как было сообщено ранее, 24 августа 2018 года 19-летняя девушка пропала после того, как села в такси, заказанное через сервис Didi Chuxing, являющийся крупнейшей платформой вызова такси в городе Вэньчжоу.

По информации суда, убийство было спланировано заранее. Чжун имел очень крупные долги в связи с его увлечением азартными играми. Он заблаговременно приготовил нож и скотч, намереваясь ограбить пассажирку.

План Чжуна провалился 23 августа после того, как одной из пассажирок удалось сбежать из машины, но он сумел подобрать еще одну девушку на следующий день и совершил злодеяние, отметили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января в Китае к смертной казни был приговорен угонщик автобуса, который направил транспортное средство в толпу людей, а затем добивал выживших ножом.

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