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Информационная служба Kookmin Call 110 будет работать в штатном режиме

Общество

Во время праздников будут работать до 66 консультантов днем и 39 ночью

Сеул, 1 февраля 2019, 08:26 — REGNUM  Информационная служба Kookmin Call 110 в новогодние праздники будет работать в обычном режиме. Об этом сообщает YTN с ссылкой на Комиссию по борьбе с коррупцией и защите гражданских прав.

Согласно новостному источнику, набрав номер «110» в любой точке Южной Кореи, можно получить информацию о загруженности трафика, пробках и движении общественного транспорта. Кроме того, через информационную службу Kookmin Call 110 можно узнать расписание работы врачей в больницах, о приостановке и возможных неисправностях в системе электроснабжения и водоснабжения.

Известно, что во время новогодних праздников более 66 консультантов будет работать в буднее время и до 39 сотрудников в ночное время.

С 5 февраля в Южной Корее пройдет один из важнейших праздников страны — Корейский новый год (первый день лунно-солнечного календаря), который празднуется три дня: предновогодний день, сам Новый год и следующий день.

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