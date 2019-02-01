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Университеты Узбекистана и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве

Общество

Стороны планируют укрепить связи в сфере образования и научной деятельности

Ташкент, 1 февраля 2019, 08:17 — REGNUM  Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева (ВКГТУ) и Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий (ТУИТ) подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

В рамках меморандума предусмотрено развитие и укрепление связей в сфере образования и научной деятельности. В ходе визита делегация ВКГТУ во главе с ректором Ж. Шаймардановым ознакомилась с образовательной системой и лабораториями университета.

Напомним, в мае 2018 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил выделить в 2018—2019 учебном году 10 тыс. образовательных грантов для абитуриентов из Узбекистана.

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