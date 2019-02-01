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Эпидемия гриппа в Японии: число заболевших превысило 2,2 млн человек

Общество

С 21 по 27 января на каждую больницу в среднем приходилось более 57 заболевших

Эпидемия гриппа в Японии: число заболевших превысило 2,2 млн человек
Эпидемия

Токио, 1 февраля 2019, 08:11 — REGNUM  А Японии более 2,2 млн человек заболели гриппом, сообщает 1 февраля NHK со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Отмечается, что с 21 по 27 января на каждую больницу в среднем приходилось более 57 заболевших, что является рекордным показателем с 1999 года. В связи с этим жителям рекомендовали чаще мыть руки, полоскать рот и носить специальные защитные маски.

Как сообщало ИА REGNUM, в Греции в период с 21 по 27 января от заболевания гриппом умерли 12 человек в возрасте от 25 до 90 лет. В Литве с начала 2019 года в результате эпидемии гриппа погибли восемь человек. Возраст умерших был от 50 лет, все они не были привиты.

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А также: В Греции за неделю от гриппа скончались 12 человек

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Грипп, ОРЗ
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