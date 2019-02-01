В Китае задержаны бутлегеры, разливавшие престижную водку Маотай

Пекин, , 08:09 — REGNUM Шесть человек были задержаны в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая за изготовление и реализацию поддельной водки Маотай, которая очень популярна в Китае сообщает 31 января агентство Синьхуа.

Подозреваемые покупали дешевый алкоголь по цене от 50 до 300 юаней ($44,8) за пол-литра, а затем продавали по цене от 300 до 4 тыс. юаней за пол-литровую бутылку в магазинах Пекина и провинции Гуандун после упаковки алкоголя в поддельные коробки с поддельными товарными знаками, сообщили в полиции города Тунжэнь провинции Гуйчжоу.

Полиция также конфисковала алкоголь и специализированное оборудование общей стоимостью 20 млн юаней, включая 3990 бутылок поддельной водки Маотай и 3500 бутылок алкоголя других брендов.

Напомним, что Маотай является традиционной китайской водкой, производимой на основе злакового растения сорго. Водка производится компанией Kweichow Moutai Co., Ltd. и является самым ценимым в Китае видом байцзю (белый алкоголь, водка). Маотай считается элитной водкой и является очень ценным подарком, а также распивается по особым случаям. Крепость алкоголя составляет 53 градуса.