В южнокорейском городе Инчхон пожилые люди имеют возможность работать

Инчхон, Южная Корея, , 08:13 — REGNUM В южнокорейском городе Инчхон расположена пекарня, где работают пожилые люди, сообщает MSN.

Bonespe Bakery, открытая в 2016 году при поддержке правительства и местных органов власти, является одной из компаний, которая нанимает в качестве сотрудников только пожилых людей в возрасте от 63 до 80 лет. Средний возраст 19 сотрудников пекарни составляет 67 лет.

Согласно новостному источнику, хлеб пекут мастера своего дела, а продажей, доставкой и упаковкой продукции занимаются пожилые сотрудники.

Пекарня выпекает 2500 булок хлеба в день и поставляет его в детские сады города и общественный центр.

Известно, что на территории города 11 компаний нанимают сотрудников пожилого возраста.