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В южнокорейском городе Инчхон пожилые люди имеют возможность работать

Общество

На территории города 11 компаний нанимают сотрудников пожилого возраста

Инчхон, Южная Корея, 1 февраля 2019, 08:13 — REGNUM  В южнокорейском городе Инчхон расположена пекарня, где работают пожилые люди, сообщает MSN.

Bonespe Bakery, открытая в 2016 году при поддержке правительства и местных органов власти, является одной из компаний, которая нанимает в качестве сотрудников только пожилых людей в возрасте от 63 до 80 лет. Средний возраст 19 сотрудников пекарни составляет 67 лет.

Согласно новостному источнику, хлеб пекут мастера своего дела, а продажей, доставкой и упаковкой продукции занимаются пожилые сотрудники.

Пекарня выпекает 2500 булок хлеба в день и поставляет его в детские сады города и общественный центр.

Известно, что на территории города 11 компаний нанимают сотрудников пожилого возраста.

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