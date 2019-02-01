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Международные эксперты дали Казахстану советы в области цифровизации

Общество

Заседание прошло под председательством премьер-министра республики Бакытжана Сагинтаева

Астана, 1 февраля 2019, 08:01 — REGNUM  В Алма-Ате состоялось заседание международного экспертного совета на тему «Цифровизация в инновационной экосистеме», сообщили 1 февраля в пресс-службе председателя правительства республики.

Заседание прошло под председательством премьер-министра республики Бакытжана Сагинтаева. В совещании приняли участие специалисты из различных стран мира. Участники заседания обсудили роль электронного правительства, значение информационных технологий в развитии молодых талантов, развитие практики инвестиций в стартап-проекты и другие вопросы.

По итогам заседания Сагинтаев отметил, что в условиях информационного общества все инициативы в области цифровизации должны реализовываться оперативно.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в Алма-Ате состоялось третье заседание министров Совета содружества тюркоязычных государств, отвечающих за развитие информационно-коммуникационных технологий.

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