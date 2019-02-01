За год полицейские Украины спасли 1394 человека

Киев, , 08:03 — REGNUM В течение 2018 года патрульная полиция Украины зафиксировала 1,7 миллионов административных правонарушений, заявил начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков во время итогового совещания, сообщил 31 января официальный сайт ведомства.

«Благодаря оперативным и профессиональным действиям патрульные полицейские в прошлом году спасли 1394 человека, среди них 169 детей. Это люди, которые вовремя получили первую помощь, преимущественно после ДТП, а также те, кто были вынесены из горящих домов», — рассказал Жуков.

Он также отметил, что в 2018 году патрульные раскрыли почти 20,4 тыс. уголовных преступлений. Полицейские задержали 8,6 тыс. человек, причастных к обороту наркотических веществ, 4,3 тыс. причастных к кражам и 772 человека, обвиняемых в грабеже.

В целом количество уголовных преступлений снизился на 12% по сравнению с результатами 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев захлестнула волна квартирных краж, причём воров не останавливает присутствие хозяев. Также участились случаи кражи продуктов из супермаркетов и нападения на людей, снимающих деньги в банкоматах.

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