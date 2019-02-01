Угроза для жизни: пермяков не эвакуировали после обрушения в жилом доме

Пермь, , 08:00 — REGNUM В Перми в четырёхэтажном жилом доме частично обрушилась стена, в подвальном помещении образовалась сквозная дыра. Пребывание в доме стало небезопасным, что подтвердили специалисты управляющей компании. При этом жильцов не эвакуируют, сообщает издание «Звезда».

По данным СМИ. дом был построен в 1924 году. Здание ветхое, износ — 85%. При плачевности состояния дом не признан аварийным, а в 2017 году был включён в программу капитального ремонта. Ремонт проводился после ЧП — в одной из квартир, расположенных на верхнем этаже, произошло обрушение потолочного перекрытия. Специалисты управляющей компании считают, что делать ещё один капитальный ремонт дома будет нецелесообразно, именно из-за ветхости здания.

Жильцы бьют тревогу. Они считают, что крыло дома с первого по четвёртый этаж (здесь находится 30 квартир) может в любой момент рухнуть. Пикантная подробность — часть комнат в потенциально опасном доме относится к маневренному фонду, то есть людей из домов, имеющих статус аварийных, переселяют в эти помещения, но расположены они, получается, в не менее опасном здании.

При угрозе чрезвычайной ситуации чиновники не предпринимают мер к массовой эвакуации. Жильцы утверждают, что мэрия попросила их самостоятельно покинуть жильё в течение двух дней, при этом речи о предоставлении другого жилья со стороны администрации не идёт, сообщает издание Business Class.

Стоит отметить, что в Перми днём 27 января произошло обрушение плит-перекрытий в многоэтажке по ул. Революции, 3/1. Всех жителей эвакуировали. Муниципалитет предоставил всем нуждающимся гостиничные номера, остальные разместились у родственников. Проводилось обследовании дома. По данным экспертов, на восстановление здания верхнего этажа здания потребуется примерно полтора месяца. В ГУ МЧС по пермскому краю и в мэрии заявили об отсутствии угрозы населению. Однако для подстраховки людей всё же выселили.

В доме по ул. Уральской ситуация близка к чрезвычайной, считают сами жители и в управляющей компании, однако отношение чиновников к ситуации при таких рисках вызывает недоумение.

Работники УК и жильцы утверждают, что дом не признают аварийным якобы потому, что администрация района не хочет терять спецплощадь. На данный момент управляющая компания отправила запрос подрядной организации Фонда капитального ремонта. Готовы документы для подачи в администрацию Мотовилихинского района, чтобы дом признали аварийным, снесли и расселили жильцов, отмечает «Звезда».

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