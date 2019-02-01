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Хакеры выложили в сеть более 2,2 млрд украденных логинов и паролей

Общество

В ближайшее время злоумышленники могут выложить вторую часть базы украденных данных

Вашингтон, 1 февраля 2019, 07:53 — REGNUM  Хакеры выложили в сеть огромную базу украденных данных пользователей. Они назвали её «Коллекция № 1». База содержит в себе 2,2 млрд украденных логинов. Об этом 31 января сообщил портал Boy Genius Report.

Отмечается, что в ней также содержатся 773 млн уникальных учетных записи и более 21 млн различных паролей. Издание отмечает: название базы дает понять, что это только начало и в ближайшее время злоумышленники выложат её вторую часть. Сейчас её можно скачать на хакерских торрент-трекерах, специалисты пришли к выводу, что полная база примерно в три раза больше «Коллекции № 1».

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что эксперты Роскачества разработали рекомендации по защите личной информации. По мнению специалистов, избежать утечки данных можно в случае, если следовать простым правилам.

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