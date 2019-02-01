Недостаток учебных помещений в Танзании: более 100 школьников — на улице

Мтвара, Танзания, , 07:53 — REGNUM 108 учеников второго и третьего класса начальной школы в провинции Масаси по области Мтвара занимаются на школьном дворе под деревом из-за недостатка учебных помещений, сообщает газета Nipashe.

Об этом 29 января рассказал завуч начальной школы Накалола Рашиди Тумаини. Он сообщил, что из-за недостатка помещений ученики первого, второго и третьего классов вынуждены заниматься на улице под манговым деревом. Около 50% учеников школы вынуждены заниматься на улице. Он сказал, что серьезной проблемой являются дожди, из-за которых приходится отменять занятия.

«Мы просим правительство о помощи в строительстве учебных помещений. Некоторые вышестоящие лица уже приезжали к нам несколько раз, но до сих пор ничего не было сделано», — рассказал Тумаини.

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