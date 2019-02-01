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«Аэрофлот» вернул алкогольные напитки в эконом-класс

Общество

С 1 февраля

Москва, 1 февраля 2019, 07:47 — REGNUM  «Аэрофлот» с 1 февраля возвращает в меню алкогольные напитки на рейсах в эконом-классе, об этом заявили в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что 1 февраля на рейсах от шести часов вернули пиво, а на ряде рейсов от трех часов — вино, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пьяный мужчина устроил дебош в самолете рейсом Санкт-Петербург — Анталия. Его пыталась успокоить стюардесса, но он ее ударил, в результате девушка получила телесные повреждения. Из-за действий дебошира самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи.

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