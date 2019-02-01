Жители РФ стали больше тратить на бензин и питание — СМИ

Москва, , 07:43 — REGNUM Больше тратить финансовых средств на бензин, на покупки в супермаркетах и посещение заведений общественного питания стали жители Российской Федерации в январе текущего года Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистику одного из крупнейших операторов фискальных данных «Такском».

Согласно данным статистики, с 1 по 25 января 2019 г. средний чек на автозаправках (АЗС) в стране вырос на 8% (до 1,25 тыс. рублей) по сравнению с аналогичным периодом в декабре 2018 года. При этом цена на 1 л бензина в РФ повысилась незначительно, а увеличение расходов аналитики объяснили повышенным спросом на «сопутствующую продукцию».

Отмечается, что за тот же период времени средний чек в заведениях общепита вырос на 9% (до 1200 рублей), а в супермаркетах и гипермаркетах — на 11% (до 750 рублей).

По мнению экспертов, продовольственные товары подорожали из-за роста НДС с начала текущего года, общего повышения инфляции и роста стоимости электроэнергии.

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