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YouTube дал массовый сбой по всему миру

Общество

Больше всего пользователи жалуются на проблемы с трансляцией видео

YouTube дал массовый сбой по всему миру
Andrew Perry
Логотип YouTube

Москва, 1 февраля 2019, 07:43 — REGNUM  Пользователи популярного онлайн-видеохостинга YouTube массово жалуются на работу сервиса. Сегодня, 1 февраля, тысячи пользователей не смогли даже войти в свои аккаунты.

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Как следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, проблемы с функционированием YouTube начались около 04:38 мск и наблюдаются по всей планете, включая США, Японию, Бразилию, Россию и некоторые страны Европы, в частности, Францию, Великобританию и Германию.

Больше половины пользователей пожаловались на проблемы с трансляцией видео на хостинге, каждый третий указал на некорректную работу.

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Как сообщало ИА REGNUM, последний раз массовый сбой в работе видеохостинга произошёл 17 октября 2018 года. Пользователи со всего мира пожаловались на проблемы с доступом на сервер видеохостинга, а также авторизацией. Сбой, в частности, затронул США, Австралию, Японию, страны Европы.

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