В школах Казахстана планируют усилить меры безопасности

Астана, , 07:42 — REGNUM Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев поручил разработать перечень предметов, которые запретят проносить в школы, сообщает 1 февраля агентство «Казинформ».

Соответствующее поручение было дано по итогам заседания межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве республики. Участники заседания обсудили участившиеся случаи насилия среди школьников.

Сагадиев также поручил обеспечить постоянное присутствие школьных инспекторов в школах через электронную систему контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году подростковая преступность в Атырауской области Казахстана выросла на 39,6%, в Алма-Ате — на 33,5%, в Кызыл-Ординской области, Мангистауской областях и Астане — на 18%.

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