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Пермь накрыл мощный снегопад: день поблажек на платных парковках

Общество

Глава города заявил о дне бесплатных парковок из-за обильных осадков

Пермь, 1 февраля 2019, 07:20 — REGNUM  В Пермь пришли сильные снегопады. В своём аккаунте в Instagram глава города Дмитрий Самойлов заявил, что 1 февраля водителей, не оплативших платную парковку, не будут штрафовать из-за сложных погодных условий. Одновременно с этим будет усилен контроль за автомобилями, паркующимися с нарушением правил дорожного движения и создающими дополнительные помехи для транспорта и снегоуборочной техники.

Градоначальник отметил, что ближайшее время для коммунальщиков будет напряжённым. В муниципалитете введён режим повышенной готовности. Для борьбы со снегом на улицах мобилизована вся техника — 380 снегоуборочных машин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по прогнозу синоптиков, С 31 января по 2 февраля в городе может выпасть порядка 12 мм осадков, это около четверти месячной нормы. Чиновники рекомендовали автомобилистам пересесть в эти дни на общественный транспорт, во избежание плотного трафика на городских дорогах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт

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Снегопады, метели, снежные бури
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