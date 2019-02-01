Суд арестовал Арашукова и ещё четырёх фигурантов по делу о хищении газа

Москва, , 07:18 — REGNUM Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для пятерых подозреваемых по уголовному делу о создании организованной преступной группы и хищениях газа на сумму свыше 30 млрд рублей. Основной фигурант дела — отец сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова — советник гендиректор «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков заключён под стражу.

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На такой мере пресечения настаивало следствие. Судья это ходатайство удовлетворила. Сторона защиты намерена обжаловать приговор. Сам Арашуков своей вины не признаёт и связывает свой арест с делом сына.

Также на два месяца взяты под арест гендиректор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, который приходится сенатору двоюродным братом, первый заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов, директор филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузер Хашукаев. Ещё один из фигурантов дела семьи Арашуковых скрылся от следствия и был арестован заочно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «дело Арашуковых» началось с задержания сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова прямо в зале заседания Совета Федерации. Его обвиняют в двух резонансных убийствах, участии в преступном сообществе, давлении на свидетелей.

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В тот же день, 30 января, в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора, советник главы «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Его обвинили в мошенничестве и участии в преступном сообществе. По версии следствия, это преступное сообщество организовало хищение газа у ПАО «Газпром» на более чем 30 млрд рублей. В качестве подозреваемых в рамках этого уголовного дела правоохранители задержали ещё пять человек.

Далее были задержаны директор филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукоев, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, а также первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов и генеральный директор ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Игорь Травинов.

Все они также обвиняются в мошенничестве и участии в организованном преступном сообществе.

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