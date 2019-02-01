Мать-одиночку с четырьмя детьми отключили от тепла в разгар зимы

Вадский район, Нижегородская область, , 06:54 — REGNUM В Вадском районе Нижегородской области Оксана Летаева — многодетная мать-одиночка с четырьмя детьми попала безвыходную ситуацию. За небольшой долг по газу в размере 9 тыс. рублей женщине, проживающей в муниципальной квартире, отключили услугу газоснабжения. А так как тепло в жилое помещение подаётся через индивидуальный газовый котёл, то семья, где самому младшему ребёнку всего четыре года, осталась в зиму без отопление и горячей воды, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

История попала в региональную медиаповестку после сюжета на нижегородском телеканале. Первая попытка отключить газ за долги была предпринята осенью, а окончательно услуги семью Летаевых лишили в конце января — в разгар отопительного сезона. При этом, по заверениям самой Оксаны, в дом газовая служба зашла в её отсутствие, так как дверь не была закрыта.

«У нас осенью отключили газ. Ну, как отключили — поставили блокираторы. У меня было 9 тысяч задолженности. Работники ушли, и думаю, надо посмотреть. Я включила — газ есть, они, наверное, там не перекрыли вентиль, и я им пользовалась. Я виновата, что включила, но не отказываюсь — всё уплачиваю по счётчику. Они приехали и сваркой отключили. Я ушла к подруге, дом не закрыла, они зашли без меня. Я пришла и спрашиваю, почему здесь народ. Они сказали, что их пустил глава администрации. Я растерялась, сказала, что сейчас вызову полицию. Он пришёл и говорит, надо было ко мне приходить. У меня четверо детей. Я не знаю, как выкручусь», — сквозь слёзы говорит Оксана в комментарии телепередаче «Кстати».

У многодетной матери-одиночки долг возник из-за отсутствия денег. Сама она говорит, что планирует погасить долги, так как устроилась на работу. Помимо задолженности, женщина должна будет заплатить около 1,5 тыс. рублей за подключение к газу.

«Зимой бы хоть не отключали. Мне жалко детей», — отмечает Оксана, говоря, что греться и готовить еду они вынуждены теперь на электричестве, но проводка не выдерживает, да и счёт за электроэнергию снова ляжет тяжким бременем на семейный бюджет.

Сельские власти винят саму женщину в возникшей ситуации.

«То, что ей отрезали газ, она сама добилась», — говорит в комментарии по телефону глава сельской администрации Александр Артамонов, добавляя, что её ждали, что она придёт сама для решения вопроса.

История не оставила равнодушными россиян:

«Какой ужас, женщина имеет четырёх иждивенцев (детей). По сути круглосуточно должна быть занята детьми. Нет, она вынуждена устроиться на работу с зарплатой 12 тысяч рублей. Девять тысяч заберут за долги, полторы тысячи за подключение газа. Думаю, что электросчётчики сейчас накрутят тысяч семь за месяц. Допустим, у неё останется на руках полторы тысячи рублей на месяц, это по 300 рублей на каждого члена семьи», «Куда можно отправит деньги — помощь этой семье?», «Ну, зимой зачем отключать? Скоро ударят морозы!», «Глава администрации помоги девушке!».

Напомним, в Нижегородской области проблема задолженности за поставленный газ актуальна не только для частных лиц, не платят в срок по долгам и теплоснабжающие компании. На 29 января 2019 года их долг составил 464,6 млн рублей. Первое место антирейтинга получило МП ТЭПП г. Арзамаса — 161 млн рублей. После него идутМУП «Выксатеплоэнерго» — 39 млн рублей, МУП «Новосмолинское» — 22 млн рублей, МУП ЖКХ «Жилсервис» Володарского района — 20 млн рублей и МУП «Тепловодоканал» г. Заволжье — 12 млн рублей. В сентябре АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» официально заявлял о риске срыва отопительного сезона для восьми районов области в связи с долгами теплоснабжающих организаций. В зоне риска находились тогда около 1,5 тыс. многоквартирных домов.

Общая просроченная дебиторская задолженность промышленных предприятий за поставленный газ на конец января 2019 года составила 210,4 млн рублей.

Читайте также: Отопительный сезон под угрозой срыва в восьми муниципальных образованиях