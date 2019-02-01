Во всех школах Якутска продлили карантин: ситуация напряжённая

Якутск, , 05:48 — REGNUM В Якутске пытаются предотвратить распространение заболеваемости гриппом и ОРВИ с помощью карантина. Приостановка занятий во всех школах города продлена на третью неделю — до 8 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии столицы республики.

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Карантин продолжится потому, что эпидемиологическая обстановка в городе остаётся напряжённой, а эпидпорог существенно превышенным.

Санитарно-противоэпидемическая комиссия Якутска в сложившейся ситуации рекомендует горожанам носить защитные маски, принимать противовирусные препараты, ограничить посещение мест массового пребывания детьми, часто мыть руки и самоизолироваться от других во время болезни.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии заболеваемость ОРВИ выше нормативных уровней в два раза, а в Якутске этот показатель превышен уже в 2,7 раза. 82% заболевших в столице республики — дети. Доля вирусов гриппа достигла 37,9%.