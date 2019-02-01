Жители Колымы смогли купить только 11,5% льготных билетов от потребности

Магадан, Магаданская область, , 05:39 — REGNUM Население Магаданской области продолжает остро нуждаться в льготных авиабилетах после того, как они кончились. Кроме того, в регионе необходимо решать проблему с нехваткой рейсов в столицу страны, заявил на заседании Совета Федерации сенатор от Колымы Анатолий Широков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Председатель комитета по экономической политике Дмитрий Мезенцев выразил надежду, что 13 февраля будет положительно решён вопрос выделения дополнительных 5,3 млрд рублей на льготные авиаперевозки. Анатолий Широков в ответ на это подчеркнул, что пока у этой ситуации решения нет.

«Прежде всего она остаётся сложной в тех регионах, которые не имеют иных, помимо авиационного транспорта, возможностей пассажирских перевозок в центральные районы страны, — пояснил сенатор. — По официальным данным правительства Магаданской области, на сегодняшний день магаданцы сумели получить возможность купить только 11,5% билетов от потребности. Это довольно сложная ситуация, и её довольно сложно объяснять жителям Магаданской области».

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Анатолий Широков также назвал недостаточным количество рейсов Магадан — Москва, которых зимой четыре в неделю, а летом — семь. Сенатор уверен, что мест для жителей Колымы не хватает.

Как сообщало ИА REGNUM, продажа льготных авиабилетов для жителей Дальнего Востока была начата в декабре и закончилась уже в январе при том, что приобрести их могли только некоторые категории граждан — пенсионеры, инвалиды, молодёжь до 23 лет и многодетные родители.

На субсидирование авиабилетов в ДФО было выделено 2,7 млрд рублей. Этих денег хватило, чтобы возможность воспользоваться льготой получили 52 056 человек. 16 января в «Аэрофлоте» заявили, что выделенные государством на льготные билеты деньги закончились.

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