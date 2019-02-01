Пятница, 1 Февраля 2019 года
04:35:20 МСК

Скончалась звезда фильма «Пролетая над гнездом кукушки»

Общество

Актриса умерла от остановки сердца

Скончалась звезда фильма «Пролетая над гнездом кукушки»
Цитата из к/ф «Пролетая над гнездом кукушки». Реж. Милош Форман. 1975. США
Луиза Мориц и Дэнни Де Витто

Лос-Анджелес, США, 1 февраля 2019, 04:14 — REGNUM  Американская актриса Луиза Мориц скончалась 4 января в Лос-Анджелесе на 73-м году жизни. Об этом 31 января сообщила газета USA Today.

Сообщается, что актриса скончалась в хосписе по причине остановки сердца. Представитель актрисы заявил, что Мориц последний год жизни страдала от болезни, а незадолго до смерти получила травму при падении.

Актриса Луиза Мориц родилась в 1946 году в Гаване на Кубе. В начале 1960-х годов она переехала в США, где снималась в кино, сериалах и рекламных роликах.

Известность ей принесла роль Роуз в фильме «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана. Также она известна как одна из более чем десяти женщин, обвинявших американского артиста Билла Косби в сексуальном насилии и домогательствах.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить