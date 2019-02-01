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Фестиваль «Герой нашего времени» в Калуге состоится в апреле

Общество

Фестиваль будет проводиться под эгидой Национальной ассоциации телерадиовещателей

Фестиваль «Герой нашего времени» в Калуге состоится в апреле
Иллюстрация: Tvkinoradio.ru

Калуга, 1 февраля 2019, 01:22 — REGNUM  Ежегодный всероссийский фестиваль «Герой нашего времени» пройдет в Калуге в конце апреля, сообщает газета «Весть».

Сообщается, что в этом году фестиваль будет проводиться под эгидой Национальной ассоциации телерадиовещателей. Решение о проведении фестиваля принял руководитель министерства внутренней политики Калужской области Олег Калугин. Отмечается, что участники и гости фестиваля приедут в Калугу в конце апреля.

Фестиваль «Герой нашего времени» ежегодно проводится с 2007 года. Цель мероприятия — привлечь внимание телекомпаний к созданию фильмов и передач о жизни современных людей с активной жизненной позицией.

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