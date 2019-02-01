В Екатеринбурге подали новую заявку на референдум о храме Святой Екатерины

Екатеринбург, , 07:15 — REGNUM Екатеринбургские активисты подали в горизбирком вторую заявку на регистрацию инициативной группы по референдуму о скандальном храме Святой Екатерины. Об этом заявила соорганизатор общественного движения «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина на своей странице в социальной сети Facebook, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В очередной раз подали документы в избирком для проведения референдума. Надеемся, на этот раз претензий не будет. Мы учли все замечания», — написала Балтина.

В прошлый раз заявку «завернули» из-за несоответствия данных по одному из членов инициативной группы (по прописке), а также из-за неверно определённых границ референдума: активисты указали Екатеринбург как населённый пункт, тогда как надо указать территорию всего муниципального образования. Глава горизбиркома Илья Захаров признал, что требования комиссии можно назвать формальными, но вопрос стоит настолько серьёзный, что к подготовке документов нельзя подойти некачественно, считает чиновник.

На представленных документах видно, что документ был принят избирательной комиссией 31 января 2019 года.

Напомним, первая заявка на референдум о запрете строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра Драмы и запрете на возведение любых объектов в парках и скверах города была отвергнута горизбиркомом 29 января 2019 года. Храм планируют начать строить уже весной 2019 года.

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