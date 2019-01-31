«Лучик» в тёмном царстве: что можно и нельзя детям и взрослым

Платон Беседин, , 23:46 — REGNUM

Как отца двух дочерей, 5 и 3 лет, меня волнует, что читать им и вместе с ними. Хорошо, есть книги, добрые, проверенные. Вот на днях мы «Незнайку на Луне» дочитали. А как с детскими журналами? Много их? И сколько достойных? Я знаю, что есть, например «Лучик», возглавляемый Львом Пироговым. А Льва Пирогова я знаю, прежде всего, по блестящей книге «Хочу быть бедным». Читал и перечитывал: заметки в ней — одни из лучших в современной русской публицистике и литературной критике.

Потому, в общем-то, логично, что на «Лучик» и Пирогова сегодня затачивают когти, каркают и расправляют чёрные крылья. Требуют закрыть журнал. Так ведь поступают с лучшими. Ну, или, по крайней мере, с теми, кто находится выше среднего уровня. Чтоб не высовывались.

Предыстория здесь такова. Лев Пирогов заявил, что слова «дать по попе» не вызывают у него моральных мучений и священного ужаса. И понеслась дискуссия, суть которой сводится к простому: физические наказания детей являются нравственной проблемой для любящего родителя, и хорошо, что являются. Это лучше, чем формальный запрет. Так полагал Пирогов и предлагал по данному поводу высказаться родителям.

Но дальше пришли те, кто возопил: «Ага, главный редактор детского журнала пропагандирует насилие». Надо, очень надо срочно закрыть журнал. О тех, кто возопил, — позже.

Сейчас о сути дискуссии. Признаюсь, меня с полдесятка раз родители били по попе, да. Не знаю, сделало ли это меня уродом. Но плохим отцом я не стал точно (мнение, если что, не моё, а главных критиков). Сам, правда, я своих детей не ударил ни разу. Мой метод прост: если папа достал ремень, значит, это крайняя степень его недовольства — стоит подунять пыл. Пока что это работает. Но всё же: между лёгким шлепком по попе и ударом по ней есть большая разница. И мотивы тут бывают разные.

Казалось бы, очевидно. Так же очевидно, как то, что Пирогов априори не мог пропагандировать никакого насилия. Тем более в детском журнале, им возглавляемом. Так кто тогда возопил? Контингент отчасти ясен. Неразобравшиеся. Истеричные. И так далее.

Но вот я зашёл на страницу к даме, раздувающей скандал с «Лучиком». Там же обитают её сторонники. Я высказался — без единого упрёка или грубого слова: мол закрытие «Лучика» по меньшей мере выглядит странным, — и тут же получил порцию агрессии. А дальше — бан.

При этом изливалась агрессия характерными штампами. Я их встречал. Часто и много. После летней статьи «Время шлюх», когда столкнулся с сотнями как бы наших российских феминисток. Действо жуткое. С тех пор, собственно, я сам стал считать себя феминистом, потому что «эти» ничего общего с борьбой за права женщин в принципе не имеют. Только ненависть по методичкам как способ самоутверждения. Вот и дамочка, кричащая: «Закройте «Лучик» и Пирогова», этого не скрывает: кичится тем, что её голос так важен.

Да, мы имеем дело с неадекватной самооценкой. Но это — с одной стороны. Есть то, что глубже, опаснее: диктат новых ценностей, в том числе как бы феминистических (именно «как бы»). Суть их проста — каждый должен стать жертвой. Даже если человек, собственно, этого не хочет. Даже если будущая «жертва» становится ею добровольно, по согласию и желанию. Потому что обязательно — наличие врага, преступника, насильника. С подлинной борьбой за права женщин это не имеет ничего общего. Речь идёт об истреблении чужого, врага — и только.

Патология — вот с чем мы имеем дело. Когда изначально благие намерения приводят в ад. Это в общем-то стандартная история. Как с Харви Дентом из «Бэтмена». Был борец с преступностью, надежда Готэма, прокурор, а затем произошла неприятная история — и стал он Двуликим, злодеем, несущим лишь истребление и месть. Отметьте последнее слово. Оно ключевое.

3

Те, кто сегодня требует закрытия «Лучика», жаждут именно отмщения. Не детей, не матерей, не отцов, а себя лично. Их обидел не Пирогов, не «Лучик», не я, а какой-то мерзавец, сделавший больно, или море информации, в котором они утонули. Той, что сегодня валят и валят на головы и детей и взрослых. Это нормально и то нормально — всё нормально: любое извращение, любое отклонение, любая патология. Всё дозволено.

Нельзя, собственно, делать только две вещи: быть старомодным и указывать, что адепты «нового мира» неправы. Им вот можно иметь любое мнение, а тебе — нет. И в этом они ничем не отличаются от фашистов. Потому что фашизм — это прежде всего презрение. И много ненависти. Война против «Лучика» тут — маленькая такая частность. Весьма лицемерная.

Опасен «Лучик»? Да уж. А как быть с журналами с детьми и для детей, которые выглядят как издания для педофилов? Девочек в них одевают, красят, точно порноактрис. И позы заставляют принимать соответствующие. Это с одной стороны. А с другой — целые регионы, в которых девочек воруют, насильно выдают замуж и заставляют быть кем-то вроде рабынь. Это другая сторона. И обе они — стороны — соответствующим образом представлены. Так почему это не потребовать закрыть, прекратить? Да потому что кишка тонка. Это ведь не «Лучик», журнал для детей, атаковать. Могут ответить всерьёз. А «Лучик»? Будет вразумлять, апеллировать к здравому смыслу.

Так им надо. Чтобы в итоге «Лучика» не осталось. Цель локальная. А цель глобальная — чтобы наступило вечное тёмное царство. То, где ролики из YouTube, прививающие детям одно — покупай, потребляй. То, где кастинги для маленьких моделей и соответствующие «конкурсы красоты», превращающие девочек в профессиональных охотниц. То, где клиники по удалению клитора. И всё это так прекрасно в дивном новом мире, где главный принцип — вовремя стать жертвой и найти жертву себе. До полного отмщения.