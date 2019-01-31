Вывоз раздельно собранного гражданами вторсырья может быть бесплатным

Москва, , 22:51 — REGNUM Правительство Российской Федерации предлагает сделать вывоз раздельно собранного гражданами вторсырья бесплатным. Об этом сегодня, 31 января, на первом заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления заявил вице-премьер Алексей Гордеев.

Вице-премьер Гордеев заявил, что он видит перспективу в том, чтобы вывоз части «сухих отходов» для граждан был бы бесплатным, при условии их раздельного сбора. Это возможно потому, пояснил Гордеев, что данное вторсырье будет поступать в экономику России.

Гордеев подчеркнул, что в течение года необходимо перейти на прием отходов в два контейнера на месте сбора. В один контейнер должны собираться «сухие отходы» — это все то, что может поступать во вторичный оборот, а именно — пластик, стекло, бумага, металл. Во второй контейнер нужно будет собирать «мокрые отходы» — прежде всего органические отходы.

Другим немаловажным нововведением должен стать фактический учет веса и объема собранных отходов. Дело в том, что сейчас действует система расчетного нормативного способа учета вывезенного мусора — в первую очередь в сельской местности.

«С одной стороны, это будет справедливо, а с другой стороны, снизит плату за сбор и обращение с отходами», — пояснил вице-премьер Гордеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России с 1 января 2019 года начала действовать новую система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Была создана система региональных операторов, в задачу которых входят транспортировка, обработка, обезвреживание и захоронение отходов. Именно этому оператору физические и юридические лица будут платить за вывоз отходов. Все региональные операторы объединены в федеральный «Российский экологический оператор».