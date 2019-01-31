В Челябинске пойманы 49 участников «парфюмерного» нарксообщества

Челябинск, , 22:24 — REGNUM В Челябинске силовики поймали 49 участников наркосообщества. Пятеро в ближайшее время предстанут перед судом, обвинительное заключение по делу уже утверждено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Участникам вменяют сбыт и покушение на сбыт наркотических средств, а также «отмывание» денег. Следствие считает, что группировка действовала в 2014—2017 годах под видом интернет-магазина «Дом парфюмера». Деятельность она вела в шести регионах России.

В качестве средства для расчётов участники группы использовали криптовалюту «биткоин». Деятельность была пресечена в мае 2017 года. Из оборота силовики изъяли более 12 кг синтетических наркотиков.

Также следствие установило, что участники этой группировки легализовали более 34,5 млн рублей.

В настоящее время арестовано имущество обвиняемых на сумму более 11 млн рублей. Дело направлено в Челябинский областной суд.