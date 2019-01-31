Политолог: в ответ на «экспортный» сепаратизм нужно повышать уровень жизни

Москва, , 22:03 — REGNUM В ответ на сепаратистские настроения внутри России, которые будут разжигать украинские «коллеги», нужно проводить ответственную социальную и национальную политику. Об этом заявил политолог, член Изборского клуба Сергей Черняховский корреспонденту ИА REGNUM.

«Нужно не допускать внутренних межнациональных расколов и проводить единую политику, которая была бы важна всем и объединяла бы людей. Надо создавать условия, когда будет повышаться уровень жизни.

А пока принимаются идиотские инициативы об ответственности за оскорбления власти. Конечно, есть некоторая обоснованность этих инициатив… Но вообще стоит принять закон об уголовной ответственности за оскорбления народа и за действия, ведущие к ухудшению его положения», — сказал Черняховский.

В нынешней России нет «сепаратистских» регионов, но это пламя «можно разжечь где угодно», считает Черняховский. Заявления «поджигателей» из Верховной рады нельзя недооценивать, возможны и более решительные меры:

«Что делать с теми, кто заявляет такие вещи? Нужно освобождать от них Украину. Лелеять надежды, что они сильно поумнеют и народ сам восстанет и их свергнет? Чушь собачая! Как писал Ленин, власть может сколько угодно шататься, но не падёт, пока её не подтолкнут», — полагает политолог.

Также Черняховский призвал заметить, что Украина может позволить себе действовать активно против нас, а президент США Дональд Трамп — объявить венесуэльского оппозиционера Гуайдо новым главой страны. Российская же сторона не проявляет себя так активно во внешней политике, обратил внимание эксперт.

Напомним, украинский депутат Анна Гопко заявила о намерениях Украины раскалывать Россию изнутри. Гопко обратила особое внимание на республики Поволжья, Кубань, Кавказ, Туву и Карелию.

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