Столичный борец с коррупцией арестован за взятку

Москва, , 21:43 — REGNUM Пресненский районный суд Москвы отправил под арест полковника московского антикоррупционного управления Министерства внутренних дел России Евгения Кашматова, который обвиняется в получении взятки в 15 млн рублей. Заседание суда по вопросу избрания меры пресечения состоялось сегодня, 31 января.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия в отношении обвиняемого полковника Кашматова и избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следствие установило, что начальник 12-го отдела 4-й оперативно-разыскной части управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) полковник Евгений Кашматов, а также начальник отделения управления «Ц» ГУСБ МВД России Дмитрий Атаев и их друг, некто Тимур Дзусов получили от владельца ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг» 15 миллионов рублей в качестве взятки за прекращение проверки данной компании.

Бывший сотрудник полиции Дзусов был тем, кому посредник от владельца ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг» передал деньги. Затем Дзусов, уже под контролем оперативников Федеральной службы безопасности, передал взятку полковнику Кашматову.

Следствие также полагает, что Кашматов, Атаев и Дзусов составляли преступную группу, которая вымогала взятки у предпринимателей.