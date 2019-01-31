Скончалась заслуженная артистка России Валентина Березуцкая

Москва, , 20:55 — REGNUM Актриса театра и кино Валентина Березуцкая скончалась 31 января в своей квартире в Москве на 87-м году жизни, сообщает «Рен ТВ».

По информации телеканала, причиной смерти артистки стала внезапная остановка сердца. Сообщается, что вызванная бригада скорой помощи констатировала у Березуцкой состояние клинической смерти. Спасти её медикам не удалось.

Валентина Березуцкая сыграла более 200 ролей в кино, в том числе в таких фильмах как «Покровские ворота», «Летят журавли», «Новые приключения неуловимых», «Вечный зов», «Любить по-русски».

В последние годы снималась в сериалах «Марш Турецкого», «Каменская», «На углу у Патриарших» и других.

В 1992 году Валентина Березуцкая была удостоена звания заслуженной артистки России.