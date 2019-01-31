Воронежский прокурор: «Наша цель — чтобы каждый занимался своим делом»

Марина Каширская, , 22:05 — REGNUM

В Воронежской области в 2018 году прокуроры выявили более 180 тысяч нарушений закона. Такую цифру озвучил прокурор Воронежской области Николай Шишкин 31 января на пресс-конференции по итогам работы ведомства за 2018 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

По инициативе прокуроров по итогам проверок было возбуждено почти 300 уголовных дел. По итогам надзорной деятельности 13 тыс. виновных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. На учёт было поставлено более 790 преступлений, которые от учёта укрыли сотрудники различных надзорных и правоохранительных ведомств.

Особое внимание прокурор уделил работе с недобросовестными руководителями, которые не выплачивали деньги сотрудникам. На начало 2018 года задолженность по зарплате в регионе составляла 200 млн рублей. По инициативе прокуроров было возбуждено около 30 уголовных дел о задолженности перед работниками. Все эти дела находятся в стадии расследования или направлены в суд.

Прокурор области в 2018 году внёс в областную думу два законопроекта, которые приняли и начали реализовывать на территории региона. Первый проект касался административной ответственности за неисполнение предписаний антитеррористической комиссии, второй упорядочил процесс выделения земельных участков для решения проблемы обманутых дольщиков. Районные прокуроры воспользовались правом законодательной инициативы более 730 раз.

По словам Николая Шишкина, законодательные инициативы прокуроров не имеют цели «занять чью-либо сторону». В законотворческий процесс прокуратура внедряется только тогда, когда другие ведомства «не видят остроты ситуации».

«Каждый должен заниматься своим делом»

В сфере здравоохранения прокуратура в течение года проводила и плановые, и внеплановые проверки. Прокурор отметил, что поводом для внеплановых проверок становятся обращения и жалобы, которые поступают от граждан. К проведению проверок медицинских учреждений подключаются органы контроля и надзора.

«Есть нарушения и бюджетного законодательства, и неправильное оказание медицинской помощи, и целый спектр других нарушений. Эта ситуация находится на постоянном контроле и в аппарате прокуратуры области, и в городской прокуратуре, и в районных.

Мы не ставим перед собой цели управления процессом здравоохранения в регионе. Мы считаем, что здесь каждый должен заниматься своим делом: департамент здравоохранения — руководить медицинскими учреждениями, которые находятся в его ведении, руководители медицинских учреждений — управлять персоналом, который им подчиняется», — считает главный прокурор региона.

Такого же мнения Николай Шишкин придерживается о контроле за коммунальной сферой. С начала 2019 года уже несколько управляющих компаний привлекли внимание прокуратуры из-за некачественной работы. А в 2018 году снежная зима обернулась несколькими уголовными делами — от халатности коммунальщиков пострадали люди.

«В прошлом году зимой возбуждали несколько уголовных дел по факту причинения телесных повреждений падающим снегом, льдом с крыш домов. Все эти дела нашли разрешение в ходе судебного рассмотрения. Этой зимой прокуратура также уделяет внимание этому вопросу. Мы проводим проверки. Главная цель — это надзирать над тем, чтобы каждый занимался своим делом», — заключил Николай Шишкин.

Ресурсов для борьбы с коррупцией — достаточно

В ходе пресс-конференции Николай Шишкин прокомментировал новые инициативы в сфере борьбы с коррупцией, в частности — законопроект «о вынужденной коррупции».

«Мы все являемся свидетелями декриминализации, которую проводит государство, относя уголовно наказуемые составы к административным нарушениям. Мы, правоприменители, считаем этот процесс правильным. Этот процесс идёт в русле развития законотворческих процессов, которые происходят в Европе и во всём мире.

Что касается целесообразности тех или иных коррупционных или некоррупционных преступлений, хорошо, когда всякое изменение в структуре действующего законодательства продумано, взвешено и обосновано на судебной практике… Когда нельзя человека за мелкое хищение, которое образует рецидив, сажать в места лишения свободы. И в то же время я не понимаю, когда человек, умышленно совершивший тяжкое или особо тяжкое преступление, осуждается к условной мере наказания. Мы все эти предложения излагаем и направляем в Генеральную прокуратуру, где они систематизируются, и Генеральная прокуратура выходит с предложениями по изменению законодательства», — рассказал Шишкин.

А вот необходимости создать отдельное ведомство для борьбы с коррупцией, по мнению прокурора, нет — по крайней мере, на территории Воронежской области.

«Мы — я сейчас говорю от лица руководителей правоохранительных органов — не видим в этом потребности. Тех полномочий, которыми наделены прокуратура, Федеральная служба безопасности, органы внутренних дел, Следственный комитет, вполне достаточно, чтобы работать эффективно и обрабатывать информацию о совершении преступлений и расследовать уголовные дела коррупционной направленности, которые есть на территории Воронежской области.

Мы не испытываем потребности в создании на территории региона другого, какого-то особого органа, который занимался бы расследованием коррупционных преступлений. Та система органов правопорядка, которая существует, способна обработать тот массив правонарушений, которые совершаются на территории региона», — считает Шишкин.

Также главный прокурор региона ответил на вопросы журналистов о кадровых перестановках в ведомстве, о земельных спорах с застройщиками, застройке исторического центра Воронежа и платных парковках.

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