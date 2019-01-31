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Самолёт «России» прибыл из Москвы в Петербург с задержкой в несколько часов

Общество

Ранее авиалайнер вернулся в аэропорту «Внуково» из-за непогоды в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 31 января 2019, 19:59 — REGNUM  Самолёт авиакомпании «Россия», вылетевший из Москвы в Санкт-Петербург, прибыл в пункт назначения с задержкой в несколько часов. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

Согласно данным сервиса, рейс FV 6028, который должен был приземлиться в аэропорту «Пулково» в 13:10 мск, долетел до Санкт-Петербурга и, сделав несколько кругов, вернулся в Москву. Позднее самолёт вновь отправился в пункт назначения и приземлился в 17:05 мск.

Ранее агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Внуково» сообщило, что экипаж воздушного судна принял решение вернуться в столицу из-за плохих погодных условий в Санкт-Петербурге.

В пресс-службе «Пулково» подтвердили данную информацию изданию «Фонтанка», при этом ответив, что аэропорт работает штатно и проблем с погодой нет. Отмечается, что другие самолёты приземлялись в аэропорту по расписанию.

Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания"^ в «Пулково» на текущий момент отменено четыре авиарейса.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолет авиакомпании «Россия» вернулся в Москву из-за непогоды в Петербурге

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