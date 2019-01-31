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Эксперты: к 2035 году над РФ постоянно будут летать более 100 тыс. дронов

Общество

В Госдуме видят опасности

Москва, 31 января 2019, 19:49 — REGNUM  Эксперты прогнозируют рост числа беспилотников над территорией России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 января, об этом говорится в сопроводительных материалах к законопроекту, разрешающему полиции сбивать дроны во время массовых мероприятий.

«По данным экспертов, только за период с января по сентябрь 2017 года официально гражданами было приобретено более 57 тыс. беспилотников. По прогнозам специалистов, к 2035 году в воздушном пространстве Российской Федерации постоянно будут находиться 100 тыс. беспилотников», — приводят данные депутаты Госдумы — авторы инициативы.

При неуклонно снижающейся стоимости дронов число их владельцев в Российской Федерации стремительно растет, констатируют парламентарии.

Законопроект, позволяющий Росгвардии, МВД и ФСБ сбивать незаконно летающие беспилотники в местах массового скопления людей, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым («Единая Россия»).

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о праве сбивать беспилотники внесён в Госдуму

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