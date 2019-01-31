Глава Карачаево-Черкесии подал в суд на депутата гордумы

Черкесск, , 19:18 — REGNUM В Карачаево-Черкесии начался судебный процесс над депутатом городской думы города Черкесска Алиной Чикатуевой. Истцом выступает глава республики Рашид Темрезов. Он требует прекратить полномочия депутата на том основании, что Чикатуева предоставила недостоверные данные о доходах. Об этом сообщила сама депутат на своей странице в соцсети Instagram.

Эту ситуацию Алина Чикатуева связывает с тем, что она осмелилась подвергнуть критике местные власти в прямом эфире федерального канала.

«Все это беззаконие происходит из-за моего участия в эфире 1-го канала, где в программе «Мужское/Женское» я встала на сторону своего подопечного 11-месячного малыша и выступила с критикой чиновников, допустивших бедственное положение многодетной семьи», — написала Чикатуева.

По словам депутата, что касается декларации, она была сдана в полном объеме, однако в иске указано об отсутствии двух страниц в документе. Поскольку председателем Черкесского городского суда является родной брат главы республики Таймураз Темрезов, то шансов выиграть это дело у депутата немного, считает она.

Сообщая об угрозах в свой адрес, Чикатуева просит председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева и руководство страны вмешаться в ситуацию и перенести слушание дела в другой субъект России, чтобы суд был справедливым, а не превратился в «судилище двух братьев, которые подмяли под себя всю власть в регионе».