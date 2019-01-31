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«Аэрофлот» возвращает алкоголь для пассажиров эконом-класса на борт

Общество

Алкоголь из меню эконом-класса в «Аэрофлоте» был убран в сентябре 2018 года

«Аэрофлот» возвращает алкоголь для пассажиров эконом-класса на борт
Андрей Грук © ИА Красная Весна
Самолеты авиакомпании Аэрофлот

Москва, 31 января 2019, 18:55 — REGNUM  Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» решила вернуть в меню эконом-класса слабоалкогольные напитки. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года «Аэрофлот» решил убрать из меню эконом-класса вино и мороженное на рейсах продолжительностью более шести часов. Тогда СМИ утверждали, что авиакомпания сделала это ради сокращения издержек.

Однако теперь, видимо, в погоне за прибылью, авиакомпания решила вернуть алкоголь в меню эконом-класса и внести некоторое разнообразие в выбор алкоголя на борту для других классов.

Теперь в рейсах «Аэрофлота» длительностью более шести часов будут предлагать пиво, а при перелетах от трех часов — вино. Кроме того, пассажирам эконом-класса при полетах от шести часов также будут предлагать дорожные наборы с расширенным содержанием.

В бизнес-классе на международных рейсах пассажирам будут предлагать шампанское, в том числе более высокой ценовой категории — это Bollinger. На внутренних рейсах «Аэрофлота» пассажирам бизнес-класса будут предлагать шампанское Drappier.

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Авиаперевозки
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