Нападение на силовиков расследуют в Чечне

Грозный, , 18:24 — REGNUM Нападение на силовиков в Сунженском районе, совершенное в ночь на 26 января в Чечне, будет расследовано. Следственный комитет по республике возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», сообщили ИА REGNUM 31 января в пресс-службе СКР по региону.

Из обстоятельств случившегося известно, что выдвижной пост МВД и Росгвардии был обстрелян неизвестным лицом в ночь с 25 на 26 января 2019 года в Сунженском районе Чечни. Силовики отразили атаку, ранив ответным огнем злоумышленника. Днем 26 января его тело было найдено неподалеку от места нападения.

Нападавшим, как выяснилось, был 22-летний житель Малгобекского района Ингушетии. Он находился в федеральном розыске с 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, во время нападения были ранены двое сотрудников полиции. Сразу после инцидента в республике были введены планы «Сирена» и «Крепость». В ходе оперативно-разыскных мероприятий в лесу был обнаружен труп одного из нападавших. Рядом с ним находился автомат Калашникова и боеприпасы.

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