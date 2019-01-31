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Самолет авиакомпании «Россия» вернулся в Москву из-за непогоды в Петербурге

Общество

Рейс будет отправлен после улучшения погодных условий

Самолет авиакомпании «Россия» вернулся в Москву из-за непогоды в Петербурге
Павел Латышов © ИА Красная Весна
Перрон аэропорта Внуково

Москва, 31 января 2019, 18:17 — REGNUM  Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Москвы в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт «Внуково» из-за плохих погодных условий в пункте назначения. Об этом 31 января сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Внуково».

"Экипаж принял решение вернуться в связи с тем, что в Санкт-Петербурге плохая погода», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что авиалайнер вновь вылетел в Санкт-Петербург как только улучшатся погодные условия улучшатся.

Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания», в петербургском аэропорту «Пулково» отменено четыре авиарейса, ещё столько же рейсов в настоящее время задерживается.

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