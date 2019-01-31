Херсонский суд отклонил апелляцию на продление ареста Кирилла Вышинского

Херсон, Украина, , 18:01 — REGNUM Херсонский апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу защиты главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на продление срока его ареста. Об этом сегодня, 31 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Вышинского Андрея Доманского.

«Отказали. Всё как обычно. Ждём завтра», — рассказал адвокат Доманский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вышинский был задержан в мае 2018 года. Против него было сфабриковано уголовное дело по статье о государственной измене. Фактически Вышинского обвиняют в том, что он вел честную журналистскую деятельность и давал объективную информацию о происходящем на Украине.

Защита не раз обжаловала арест Вышинского, но каждый раз суд оставлял журналиста под стражей. 17 января суд в очередной раз продлил арест Вышинского — на этот раз до 16 февраля.

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