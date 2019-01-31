В Тюменской области осуждён бывший директор департамента лесного комплекса

Тюмень, , 18:25 — REGNUM Бывший директор департамента лесного комплекса Тюменской области Владимир Артановский признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Калининский районный суд Тюмени приговорил его за ущерб государству в размере более 140 млн рублей к трём годам условно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Судом и следствием установлено, что в 2018 году Владимир Артановский отдал распоряжение уменьшить площади особо защитных участков леса на территории восьми лесничеств Тюменской области и внести изменения в государственный лесной реестр. Это привело к незаконной вырубке деревьев и ущербу государству в размере более 140 млн рублей.

Нарушение в ходе проверки выявили региональное Управление ФСБ по Тюменской области вместе с сотрудниками Рослесхоза.

Напомним, Владимир Артановский был назначен на должность директора департамента лесного хозяйства Тюменской области в марте 2014 года. И покинул пост 25 октября 2017 года по собственному желанию — после массовых акций протеста жителей села Верхние Аремзяны Тобольского района против строительства целлюлозно-бумажного комбината. Шведские инвесторы, которые собирались там построить завод, отказались от скандального проекта.