Ночную «горячую линию» по записи в школу организовали в Великом Новгороде

Великий Новгород, , 17:59 — REGNUM В Новгородской области в ночь на 1 февраля будет работать «горячая линия» по зачислению детей в первые классы школ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, в министерстве образования Новгородской области организовали её работу с 29 января, но продолжат дежурство и ночью 1 февраля.

Электронная система подачи заявлений через портал государственных услуг заработает в полночь, для поддержания её в рабочем состоянии также будет организовано дежурство специалистов областного министерства образования и «Ростелекома». Кроме того, в министерстве образования Новгородской области будет организован оперативный штаб для консультаций родителей первоклассников.

«В прошлом году электронная форма подачи заявлений в первый класс оказалась самой популярной у новгородских родителей. В первый час работы портала было подано около тысячи заявлений. Всего через региональный портал их поступило 4300», — сообщили в администрации Великого Новгорода.

С 9:00 1 февраля запись откроется в самих школах и в многофункциональных центрах (МФЦ) предоставления услуг.

В этом году в первый класс в Новгородской области должны пойти около 7300 детей, из них 3 тысячи — в Великом Новгороде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после проблем с порталом госуслуг, с которыми новгородцы столкнулись в ночь на 1 февраля 2017 года, в 2018 году у самых популярных школ и гимназий в Великом Новгороде были организованы круглосуточные дежурства родителей с перекличками.

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