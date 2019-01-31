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Премьер Италии в рассказе об экономике сослался на папу Франциска

Общество

Для развития экономики необходима «добавка человечности», заявил Конте

Рим, 31 января 2019, 17:27 — REGNUM  Для развития экономики необходима «добавка человечности», заявил в четверг, 31 января, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сославшись на высказывание главы католической Церкви папы Франциска, передает информагентство Askanews.

Глобализация зачастую приводит не к тем результатам, на которые рассчитывали, широкие слои населения беднеют, а богатство вновь концентрируется «в руках немногих», отметил Конте во время своего выступления в католическом университете Sacro Cuore.

Те, кто отвечают за общее благо, а особенно те, кто отвечает за руководство государством, должны приложить все усилия к тому, чтобы обратить вспять процесс обнищания масс и вести процесс распределения благ более справедливо, сказал министр.

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