Лжеминёры сорвали занятия в двух школах Севастополя

Севастополь, , 17:24 — REGNUM Две севастопольские гимназии были вынуждены прервать занятия на два часа из-за электронных писем с сообщениями о минировании. Об этом 31 января сообщил начальник отдела комплексной безопасности департамента образования Евгений Шумилов.

«На официальные электронные почты двух образовательных организаций — гимназий №1 и №8 поступила угрожающая информация. Было принято решение вывести детей и учителей из здания и сообщить правоохранительным органам», — отметил чиновник.

По его словам, дети и учителя — всего более 1,2 тысяч человек — были выведены в безопасное место.

«Прибыли оперативники МВД, которые провели всё необходимую работу, информация не подтвердилась. Сейчас школы работают в штатном режиме», — подчеркнул Евгений Шумилов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники музея-заповедника «Херсонес Таврический» нашли на территории подозрительный предмет в районе древней базилики. Находка оказалась взрывоопасным предметом времён Великой Отечественной войны.

Читайте ранее в этом сюжете: Севастополь: в Херсонесе обезвреживают взрывоопасную находку