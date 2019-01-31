Четверг, 31 Января 2019 года
17:24:17 МСК

Лжеминёры сорвали занятия в двух школах Севастополя

Общество

В общеобразовательные учреждения пришли письма о минировании зданий

Севастополь, 31 января 2019, 17:24 — REGNUM  Две севастопольские гимназии были вынуждены прервать занятия на два часа из-за электронных писем с сообщениями о минировании. Об этом 31 января сообщил начальник отдела комплексной безопасности департамента образования Евгений Шумилов.

«На официальные электронные почты двух образовательных организаций — гимназий №1 и №8 поступила угрожающая информация. Было принято решение вывести детей и учителей из здания и сообщить правоохранительным органам», — отметил чиновник.

По его словам, дети и учителя — всего более 1,2 тысяч человек — были выведены в безопасное место.

«Прибыли оперативники МВД, которые провели всё необходимую работу, информация не подтвердилась. Сейчас школы работают в штатном режиме», — подчеркнул Евгений Шумилов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники музея-заповедника «Херсонес Таврический» нашли на территории подозрительный предмет в районе древней базилики. Находка оказалась взрывоопасным предметом времён Великой Отечественной войны.

Читайте ранее в этом сюжете: Севастополь: в Херсонесе обезвреживают взрывоопасную находку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ложные сообщения о готовящихся терактах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить