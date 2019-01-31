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Прокурор Дагестана: На 1 тыс. газовых объектов республики прошли обыски

Общество

Возбуждено восемь уголовных дел

Махачкала, 31 января 2019, 17:20 — REGNUM  В Дагестане прошли массовые обыски в рамках проверки исполнения закона при транспортировке нефти и газа в республике. Об этом сегодня, 31 января, сообщил журналистам прокурор Дагестана Денис Попов.

По словам прокурора республики, обыски в Дагестане затронул около 1 тысячи объектов газопотребления. Ранее Попов заявил, что прокуратура Дагестана выявила многочисленные факты необоснованного начисления жителям республики долгов за газ.

«В результате принятых прокуратурой республики организационно-практических мер проведены беспрецедентные по своему масштабу обыски на 960 объектах газопотребления», — рассказал прокурор Попов.

Прокуратура раскрыла целую сеть преступных схем массового хищения газа, а также денежных средств, которые жители платили за газ.

По материалам прокурорской проверки были возбуждены восемь уголовных дел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 января был задержан, а потом арестован сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков. Затем был задержан его отец, который много лет руководит ООО «Газпром межрегионгаз» в Северо-Кавказском федеральном округе. Следствие считает, что вскрыло масштабную схему хищения газа у «Газпрома». Ущерб оценивается в 30 млрд рублей.

Напомним, что ещё в ноябре 2018 года президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре проверить, как исполняются законы при транспортировке нефти и газа в Дагестане.

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