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Боец Хабиб Нурмагомедов попробует себя в роли ведущего популярного телешоу

Общество

Съёмки проекта проходят в Казахстане

Караганда, Казахстан, 31 января 2019, 17:23 — REGNUM  Талантливый человек талантлив во всём. Видимо, вспомнив данное изречение, боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов решил попробовать себя в роли телеведущего. Спортсмен будет вести второй сезон казахстанского телепроекта «The Nomads» («Кочевники»), который снимается вблизи села Балкашино Акмолинской области. Серий будет 14, первая из них должна выйти уже в феврале, пишет 31 января портал BNews.kz.

Шоу «The Nomads» имеет сходство с такими российскими проектами, как «Последний герой» и «Форт Боярд». Съёмки реалити ведёт Kazakh TV, транслируется шоу в 118 странах мира. В проекте принимают участие известные и титулованные спортсмены из разных стран мира. Ранее шоу вёл казахстанский боксёр, олимпийский чемпион Бахтияр Артаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в канун Нового года Хабиб Нурмагомедов запустил на своей странице в Instagram акцию «Письмо Хабибу». Боец предложил написать детям о своей самой заветной мечте и пообещал исполнить десять из них.

Одним из победителей стал Александр из Казахстана. В своём сообщении он попросил Нурмагомедова приехать в Караганду и выступить с наставлениями перед детьми из местного детского дома. Боец не стал откладывать исполнение просьбы в долгий ящик и уже 28 января выложил совместную фотографию с воспитанниками детского дома. Видимо, в ходе этой поездки в Казахстан ему и поступило предположение стать одним из ведущих популярного телепроекта.

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